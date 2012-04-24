〔中国公开市场〕今日将进行90亿元正回购操作,期限28天--业内人士

路透上海4月24日电---业内人士周二透露,中国人民银行公开市场今日将进行90亿元人民币正回购操作,期限28天.

业内人士此前透露,周一公开市场一级交易商仍仅申报了正回购需求,而未有央票.预计本周央票将继续暂停发行.

至上周,央行公开市场连续四周净投放,累计金额达2,080亿元.本周公开市场到期资金共计730亿元,其中央票30亿元,正回购700亿元.

今年以来,央行公开市场例行的一年和三个月央票一直停发,正回购成为近期操作主角.从一级交易商上报需求情况来看,三个月央票虽然会偶现需求名单,但最后都未能发行.

央行公开市场最近一次央票发行是在2011年12月27日,发行品种为一年期,发行量40亿元,参考收益率3.4875%.(完)