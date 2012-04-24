〔中国金融〕银行表外业务监管加码,信用债包销纳入授信额度--报载

路透上海4月24日电---中国对银行表外业务监管继续加码.第一财经日报周二报导称,日前从多家商业银行获悉,银监会已在上周正式下发通知,旨在通过将信用债包销业务纳入表内监管;同时在承销与交易之间建立"防火墙",防范债券风险传导至银行体系.

通知要求商业银行开展债券包销业务时,应将承诺包销的全部金额纳入统一授信管理体系,并纳入授信集中度计算,填入相关非现场监管报表的"不可撤销的承诺及或有负债"项目.在此之前,银行风险管理部门既不将承销业务纳入债券投资授信管理范畴,也未将其纳入企业客户统一授信管理范畴.

通知并明确,除人民币国债(含财政部代为还本付息的地方债)、央票及政策性金融债以外,其他各类债券的承销业务均被纳入监管,基本涵盖了全部的信用债券品种.

报导指出,债券承销过程中,往往会由于市况不佳或发行规模偏高等原因,出现认购不足.因而发行人有时会与承销商订立包销协议,以确保债券销售顺利完成.而银监会通知的核心,正是严格约束商业银行债券包销,审慎隔离相关风险.

按照银监会规定,商业银行应就包销余券设定处置期限,处置期原则上不超过六个月;同时在承销部门内设置风险处置专户,管理和处置包销余券,并且不得将此类债券直接转移至本行债券交易部门账户.

通知要求商业银行对包销余券进行估值及独立核算,根据市场风险管理的监管要求,计入交易账户管理,计提市场风险资本,并纳入授信集中度和杠杆率的计算.且投资部门投资于本行所主承销债券的金额,在债券存续期内,不应超过当只债券发行量的20%.

据路透统计,2012年一季度短期融资券(含超短融SCP)及中期票据(含集合票据)发行规模达4,032.58亿元人民币,其中中国银行(601988.SS)(3988.HK)以827.15亿元的承销额拔得头筹.工商银行(601398.SS)(1398.HK)和农业银行(601288.SS)(1288.HK)位列第二、三位.[ID:nSB1474732](完)