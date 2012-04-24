《中国报摘》--其他报纸重要消息4月24日(I)

**上海证券报**

--中国证监会有关部门负责人表示,证监会正在研究是否可以剔除政府补贴等非经常因素作为衡量盈利的新口径,确保退市制度得到有效执行.

--知情人士称,就个人税收递延型养老保险一事,目前保监会已与财政部达成基本共识,力争年内在上海试点;同时各地都在积极争取试点,预计个人税收递延型养老保险向全国铺开的时间可能早于预期.

--权威人士日前透露,证监会正在研究建立基金业绩比较基准约束机制,拟鼓励基金将基金业绩相对其业绩比较基准的波动水平与基金管理费的提取挂钩.

--国务院国资委主任王勇指出,下一步国企改革将努力在一些领域取得新的突破,将继续加快推进所属企业公司制股份制改革,注重通过资本市场和重点项目的实施,吸引和带动其他所有制资本参与国有企业改革.

--在媒体报导复旦复华(600624.SS)子公司牵涉"毒胶囊"事件后,公司今日公告,除明确子公司从浙江康诺购入的明胶空心胶囊中有一件样品铬含量超标外,并已对使用该批空心胶囊的16,448盒石杉碱甲胶囊进行召回,公司同时表示,胶囊剂产品占涉事子公司收入的比重仅0.3%.

**人民日报**

--深圳证券交易所上周五公布的《创业板股票上市规则》给股市带来震动,专家普遍分析认为,将于5月1日起实施的创业板退市制度,不但将重挫垃圾股的爆炒与豪赌,而且对主板退市制度改革将产生积极的推动作用.

**第一财经日报**

--来自多家商业银行的消息称,银监会已在上周正式下发了"关于商业银行债券承销业务风险管理的通知",旨在通过将信用债包销业务纳入表内监管,同时在承销与交易之间建立防火墙,防范债券风险传导至银行体系.

--多位券商人士透露,对于被银监会纳入监管类平台名单的发行人,国家发改委原则上不再审批其发债申请.(完)

注:路透并未对以上相关报导进行核实,无法担保其准确性.

--整理 边竞/尹嫄婷; 审校 张喜良

注:路透并未对以上相关报导进行核实,无法担保其准确性.

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