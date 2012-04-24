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亚洲 | 2012年 4月 24日 星期二 09:01 BJT

〔韩国汇市〕韩元兑美元触及近两周低点,欧元区债务疑虑重燃

路透首尔4月24日电---韩元兑美元KRW=周二盘初一度跌至两周低点附近,因令人失望的欧元区数据以及荷兰的政治纷争,令欧元区债务疑虑重燃.

0027GMT,韩元兑美元KRW=KFTC报1,140.8,周一当地市场收报1,139.5.韩元稍早一度触及1,142.7,为4月12日以来最低.

韩国综合股价指数.KS11跌0.6%报1,959.94.

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