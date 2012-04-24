《中国债券市场每日交易备忘》--4月24日

(欲浏览《中国金融市场本周资金面影响因素一览》,请点选[CN-FUND-STX-DBT-CFACT]) 一、新债招标: 中国进出口银行150亿元人民币10年期固息金融债10:00-11:00招标 中电投集团40亿元六个月期超短期融资券簿记建档(主体评级AAA),光大银行及建设银行主承 天士力( 600535.SS )3亿元一年期短期融资券簿记建档(主体评级AA),国开行主承 北京经济技术投资开发总公司6.2亿元一年期短融簿记建档(主体评级AA+),光大银行主承 二滩水电开发公司15亿元一年期短融簿记建档(主体评级AA+),工商银行及农业银行主承 湖南投资集团2亿元一年期短融簿记建档(主体评级AA-),民生银行主承 南京新百( 600682.SS )2亿元一年期短融簿记建档(主体评级A+),民生银行主承 中铁十三局集团2.5亿元一年期短融簿记建档(主体评级AA),建设银行主承 重庆力帆控股7亿元三年期中期票据簿记建档(主体评级AA-),进出口行及中信银行主承 南京港集团4亿元五年期中票簿记建档(主体评级AA),交通银行主承 经纬纺机( 000666.SZ )12亿元五年期中票簿记建档(主体评级AA),北京银行主承 中国水务投资公司4亿元五年期中票簿记建档(主体评级AA+),中信证券及交通银行主承 东方航空集团7亿元五年期中票簿记建档(主体评级AAA),国开行主承 浙江物产集团6亿元三年期中票簿记建档(主体评级AA+),光大银行及招商银行主承 天津自来水5亿元三年期中票簿记建档(主体评级AA),浙商银行主承 甘肃电力投资集团14亿元七年期发行人选择权(5+2)中票簿记建档(主体评级AA+),浙商银行主承 ============================================================================== 二、新债上市: 进出口行150亿元一年期固息金融债120305,票面利率3.39% 宿迁经济开发公司9亿元七年期固息债1280078,票面利率7.50% 湖州南浔国投公司10亿元七年期固息债1280095,票面利率8.15% 长沙经济技术开发公司12亿元10年期固息债1280104,票面利率8.45% 国家电网50亿元10年期固息债1280106,票面利率4.99% 国家电网100亿元15年期固息债1280107,票面利率5.26% 安阳投资10亿元七年期固息债1280109,票面利率8.00% 光明食品集团20亿元三年期中票1282111,票面利率5.26% 晶科能源( JKS.N )3亿元一年期短融041260021,票面利率6.30% 中百集团( 000759.SZ )5亿元一年期短融041258019,票面利率5.22% ============================================================================== 三、缴款: 内蒙古岱海发电10亿元三年期固息债1280112,票面利率5.98% 京能新能源10亿元三年期中票 盐田港集团30亿元五年期中票 浙江大东南集团2亿元一年期短融 ============================================================================== 四、还本付息: 铁道部200亿元三年期中票0982056到期兑付,票面利率2.60% 新野纺织( 002087.SZ )3亿元一年期短融1181194到期兑付,票面利率5.70% 同洲电子( 002052.SZ )2亿元一年期短融1181198到期兑付,票面利率5.28% 财政部220亿元15年期固息国债030009付息,票面利率4.18% 国家开发银行200亿元七年期固息金融债070205付息,票面利率3.82% 宇通集团5亿元六年期投资人选择权(4+2)固息债098060付息,票面利率5.45% 福建漳龙实业10亿元六年期固息债098061付息,票面利率5.88% 淮南矿业集团4亿元五年期中票0982057付息,票面利率4.40% ============================================================================== 五、即将公布的经济数据及重要财经事件: --中国证券报发表社评指出,当前,宏观条件和微观条件逐渐成熟,应加快推进利率和汇率机 制改革.下一步,应继续完善以扩大存贷款利率浮动幅度为主要内容的银行利率市场化改革,继 续加大人民币汇率弹性. --中国人民银行与世界银行签署了相关协议代理世行投资中国银行间债市,分析人士表示, 该协议使世界银行能够通过投资中国的固定收益产品,同时使世行有可能开发并向借款人提供 以人民币计值的产品. --国家统计局4/27公布1-3月规模以上工业企业利润 (1-2月-5.2%) ==============================================================================(完) --整理 冉莹; 审校 李宏薇