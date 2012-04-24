〔美股业绩〕施乐第一季获利下降但符合预期,第二季料将有所改善

路透4月23日电---办公影印设备供应商施乐(全录,Xerox)(XRX.N)预计第二季获利将上升,得益于欧洲形势温和改善及公司的成本节约举措.此前该公司公布第一季获利减少,但符合预期.

施乐营收一半以上来自其服务部门,包括信用卡申请处理.公司预计对此项业务的投资将在短期内拖累利润率,但将会从成本削减和经营改善方面得到弥补.

公司首席财务官Luca Maestri在电话会议上对分析师表示,他仍"认为整个企业的重组有大好机会",并预计欧洲经济成长将逐步得到改善,尽管他也表示欧洲的情况难以预测.

施乐股价周一最高上升3.6%,但稍晚回吐涨幅,收盘报7.88美元,仅上涨0.01美元.

施乐预计,第二季扣除特殊项目的每股盈余(EPS)介于0.25-0.28美元,与汤森路透I/B/E/S中分析师的平均预估值0.26美元大致一致.

执行长Ursula Burns表示,该公司第二季财测中包括了每股0.01或0.02美元的重组费用.

施乐重申其全年目标是经调整后的EPS达到1.12-1.18美元,营业现金流达到20-23亿美元.

巴克莱在报告中称,"为实现这些目标,我们认为该公司的服务业利润率需要大大改善."

首席财务官Maestri表示,这将是今年的最大挑战.他称,"在服务业务增长的同时,我们需确保其利润率也开始改善,"并补充道,计划今年将营业利润率由第一季时的9.3%提高至两位数.今年整体的毛利率料介于31%-33%.

施乐第一季净利下降4%至2.69亿美元,或EPS为0.19美元,营业利润率下滑0.6个百分点至8.5%.

该公司扣除特殊项目后的EPS为0.23美元,符合预估.

营收上升1%至55亿美元,分析师原预计为54.5亿美元.(完)