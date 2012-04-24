〔欧洲金融〕西班牙将加快清理银行业不良资产--消息人士

路透马德里4月23日电---三位政府和金融业消息人士周一对路透表示,西班牙将力促银行业在数周内将全部房地产资产转移到一家特别控股公司,以此令投资者相信这些银行将不需要进一步援助.

一位政府消息人士称,这家房地产控股实体企业预计将在夏季成立并运营,不过银行业者和政府仍在讨论其最终的结构和细节.预计该实体将在10年后解散.

第二位政府消息人士则强调,有关选项仍在考虑中,尚未作出决定.

西班牙避免以国家救助这种代价高昂的方式挽救银行体系的能力,是该国控制债务以及避免欧洲救援的关键.西班牙银行业在10年的楼市荣景后,于2008年危机期间遭遇重创.

"这种做法可以明确地分离房地产和银行业务.现在多数的(坏帐)准备都与房地产亏损有关.这一决定将会令银行较容易清理(有毒资产)."第一位政府消息人士称.

西班牙政府在2月时曾迫使银行对未开发土地、未完成的开发项目以及失去抵押品赎回权的地产价值进行大幅减计.这是该国银行业的第三轮结构调整.

消息人士表示,新设立的特殊目的结构(公司)不应命名为"坏账银行",因其不牵涉任何公共资金,也不会获颁银行牌照,并且只由房地产专业人士来管理.

"此举是为了完成当前银行业的改革,但不会产生需要公共资金的坏账银行."西班牙央行的一位消息人士称.

今年年初时西班牙借贷成本曾下跌,因此前欧洲央行(ECB)向银行业提供较长期流动性,以帮助西班牙和意大利应对欧元区债务危机.

但近几周西班牙债务成本迅速回升,因流动性效果减弱、外界日益怀疑最近西班牙银行业的改革、以及该国是否能够在经济衰退状况下实现严苛的公共赤字削减目标.

**拨备不足**

过去几年来,政府支出逾180亿欧元用于支持部分银行,并接手了五家陷入困境的银行,一直在对这些银行进行逐一清理和出售.

但西班牙不希望动用更多公共资金用于银行业重组,而是准备利用未来银行业每年缴纳的存款保障基金来完成余下的清理工作.

至于这家基金可能会与该房地产控股公司如何协作,现在还不清楚.

根据西班牙央行数据,截止2011年底,包括对建筑行业的贷款在内,银行资产负债表上地产资产总价值接近4,000亿欧元.

预计西班牙银行业会将约1,760亿欧元有问题的房地产资产--包括土地,建筑以及给开发商的不良贷款--存放在该控股公司里.

消息人士称,转移给该实体的房地产资产将由一个独立机构估价.究竟是建立一家面向所有银行的控股公司,还是每家银行都各自成立一家房地产公司,这一点仍未确定.

西班牙央行上周批准所有国内银行业的增资计划,但表示一些银行在满足政府提出的严格要求方面存在困难,因此一些弱小的银行机构几乎无可避免要落入实力较强的同业之手.

西班牙政府以5月底为限,在此之前银行业可以决定是否进行合并.政府消息人士称,待期限过后,政府将立即推行新制.

上周公布的数据显示,西班牙银行业坏账负担为1994年以来最重,令人不禁怀疑,该国孱弱的银行业不需外部帮助能否生存下去.

马德里方面和欧盟已经一再表示,没有向西班牙提供紧急国际援助的计划.(完)