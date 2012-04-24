〔企业并购〕雀巢可能将收购的辉瑞资产进行部分出售--彭博

《全球主要央行会议预告》--2017年2月-12月
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路透纽约4月23日电---彭博新闻周一报导称,瑞士食品集团雀巢NESN.VX以119亿美元从辉瑞(PFE.N)购得婴儿食品业务后,可能出售其中约10-15%权益,以符合反垄断法规的要求.
彭博援引知情人士的话报导称,雀巢可能不得不出售在澳洲,泰国和委内瑞拉等国的业务.
报导称,雀巢公司发言人Robin Tickle认为,现在发表评论或预判监管机构的决定,还为时过早.
路透未能立即联系到雀巢发言人给予置评.
雀巢在争夺辉瑞营养品业务(Pfizer Nutrition)的竞争中胜出,后者85%的销售面向新兴市场.这是雀巢迄今以来最大手笔的收购.
彭博报导称,消费品公司和私募股权基金可能对这些要出售的资产有兴趣.(完)
--编译 郑茵;审校 白云
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