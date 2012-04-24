〔路透调查〕韩国第一季GDP环比增幅料为一年来最大,但仍难言重大改观

中日贸易：中国罕见地同日方洽商出售一小批玉米给三菱商事--消息
路透北京/芝加哥2月17日 - 两位消息人士周五称，中国粮油食品进出口(集团)有限公司(COFCO)正在洽谈，向日本贸易公司三菱商事出售一小批玉米船货。对于中国来说，向国外出售谷物十分罕见。
* 事项:韩国1-3月国内生产总值(GDP)初值
* 时间:4月25日(周三)2300GMT
* 路透调查预估(增长百分比):
预估中值 预估区间 受访机构 前值
0.9(较上季) 0.3-1.4 13家 0.3
3.0(较上年同期) 2.3-3.5 18家 3.3
注:均为实质GDP,较上季成长率为经季节调整.
观察重点:
--韩国第一季经济较上季增速可能加快至一年来最快,但也许仍不足以确认经济出现重大复苏.
--预估中值显示,经济料较前季成长0.9%,仍低于2008年全球金融危机以来1.3%的成长均值.即便出现成长加快,也可能与几个季度的成长乏力有关.
--第一季经济成长较上年同期可能仅增长3.0%,为两年半以来最慢速度,因有几个季度成长迟缓.
--除整体GDP数据外,投资者还将关注包括民间消费和资本投资等关键分项的表现,因财政支出增加可能令整体数据失真.
--韩国政府承诺将今年约70%的预算支出分配在上半年,因其担心经济可能同时受到国内外市场需求疲弱的拖累.
--10-12月当季,民间消费出现近三年来首次环比下降,因负债沉重的家庭减少支出.
--今年第一季出口疲弱,较去年同期仅成长3%,远远逊色于2011年第四季和第三季时的同比增长9%和21%.
--韩国央行本月连续第10个月保持政策利率不变,并称经济将逐步回到正常成长模式,暗示暂时将无利率变动.
--就在4月13日政策会议后几天,韩国央行下调了今年经济成长和通胀预估,其中经济成长预期从去年12月的3.7%下调到3.5%.(完)
--编译 洪曦;审校 郑茵
路透北京/芝加哥2月17日 - 两位消息人士周五称，中国粮油食品进出口(集团)有限公司(COFCO)正在洽谈，向日本贸易公司三菱商事出售一小批玉米船货。对于中国来说，向国外出售谷物十分罕见。
Eikon->Home->Countries(选择您要查看的国家)->Investment focus->Corporate Events Event types->General->General/Political Events (编译 郑茵 审校 李春喜)
以下为中港台三地科技，媒体及通讯类股(TMT)在美上市最新收盘价： 公司名 股票代码 收盘价 涨跌 涨跌幅% 成交量 中国 阿里巴巴 100.52 -0.30 -0.30 1469339 京东 29.85 -0.38 -1.26 7080140 新浪 75.62 -0.76 -1.00 953604 搜狐 39.35 +0.10 +0.25 386599 网易 297.25 -1.48 -0.50 1960172 百度 185.17 +0.23 +0.12 1623035 台湾 台湾积体电路