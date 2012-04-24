〔路透调查〕韩国第一季GDP环比增幅料为一年来最大,但仍难言重大改观

* 事项:韩国1-3月国内生产总值(GDP)初值

* 时间:4月25日(周三)2300GMT

* 路透调查预估(增长百分比):

预估中值 预估区间 受访机构 前值

0.9(较上季) 0.3-1.4 13家 0.3

3.0(较上年同期) 2.3-3.5 18家 3.3

注:均为实质GDP,较上季成长率为经季节调整.

观察重点:

--韩国第一季经济较上季增速可能加快至一年来最快,但也许仍不足以确认经济出现重大复苏.

--预估中值显示,经济料较前季成长0.9%,仍低于2008年全球金融危机以来1.3%的成长均值.即便出现成长加快,也可能与几个季度的成长乏力有关.

--第一季经济成长较上年同期可能仅增长3.0%,为两年半以来最慢速度,因有几个季度成长迟缓.

--除整体GDP数据外,投资者还将关注包括民间消费和资本投资等关键分项的表现,因财政支出增加可能令整体数据失真.

--韩国政府承诺将今年约70%的预算支出分配在上半年,因其担心经济可能同时受到国内外市场需求疲弱的拖累.

--10-12月当季,民间消费出现近三年来首次环比下降,因负债沉重的家庭减少支出.

--今年第一季出口疲弱,较去年同期仅成长3%,远远逊色于2011年第四季和第三季时的同比增长9%和21%.

--韩国央行本月连续第10个月保持政策利率不变,并称经济将逐步回到正常成长模式,暗示暂时将无利率变动.

--就在4月13日政策会议后几天,韩国央行下调了今年经济成长和通胀预估,其中经济成长预期从去年12月的3.7%下调到3.5%.(完)