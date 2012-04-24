《中国报摘》--其他报纸重要消息4月24日(II)

《全球主要央行会议预告》--2017年2月-12月
Eikon->Home->Countries(选择您要查看的国家)->Investment focus->Corporate Events Event types->General->General/Political Events (编译 郑茵 审校 李春喜)
**证券时报**
--中国工信部数据显示,一季度电话用户总数突破13亿户,其中移动电话用户净增3,257万户,达到10.19亿户.在移动电话用户中,3G用户净增2,364万户,总数达到1.52亿户.同期实现电信业务收入2,505亿元人民币,同比增长10.2%.
--权威人士透露,在新三板扩容方案设计中,监管部门考虑逐步降低投资起点门槛.例如先降至2万股,运行一段时间后,在风险可控的条件下,可降至1万股.
**每日经济新闻**
--卓创资讯最新监测数据显示,4月20日,国际三地原油移动变化率为-1.53%.据能源研究机构东方油气网监测,截至4月19日,三地原油变化率为-1.067%,已连续下跌13个交易日.国内成品油价格下调预期增强,多家研究机构均表示,国内成品油价格下调窗口或将在5月开启,预计降价幅度为0.2元/升.
**经济参考报**
--2012年上市公司一季报披露进入高峰期,然而91家本应是高成长的创业板企业的一季报净利润增长仅为1.88%,更是出现了多家2011年刚上市的企业净利润快速下滑的情况.专家认为,过度的财务包装是导致出现这种情况的重要原因之一,应当追究相关保荐人的责任,并通过改革发审制度、转移监管重心来减少这种情况.
--广交会素有"外贸风向标"之称.记者获悉,在刚刚结束的第111届广交会一期上,机电产品和五矿化工产品成交均同比下降.机电产品累计成交额188亿美元,较上年春交会同期小幅下降5.5%,占全部成交额的83.9%.五矿化工产品成交44亿美元,比上年春交会下降6.23%,比110届广交会下降7.67%.(完)
注:路透并未对以上相关报导进行核实,无法担保其准确性.
--整理 冉莹/苏丹; 审校 丁淑琴
中国报摘 [PRESS-CN-CMN]
香港报摘/社评/财经评论 [PRESS-HK-CMN]
台湾报摘 [PRESS-TW-CMN]
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路透2月17日 - 以下为“金砖国家(BRICS)”－中国、印度、俄罗斯、巴西和南非主要股市指数及货币2月17日(周五)走势纵览。