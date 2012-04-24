〔中国保险〕个人税收递延型养老保险年内有望在上海试点--报载

路透上海4月24日电---上海证券报周二报导,已酝酿多时的中国个人税收递延型养老保险有望年内在上海试点,个人税收递延型养老保险的税优额度可能在每月500-1,000元人民币的水平.

报导称,日前国务院副总理王岐山在上海调研保险业,并主持召开保险业改革与发展座谈会;在座谈会上,保险业多个创新发展事项被保险监管部门提及和讨论,其中包括个人税收递延型养老保险最新进展、上海保险交易所的筹备情况、保险资金参与投资上海基础设施建设等.

保险监管人士在会上透露,就个人税收递延型养老保险一事,目前保监会已与财政部达成基本共识,力争年内在沪试点.同时各地都在积极争取试点,预计个人税收递延型养老保险向全国铺开的时间可能早于预期.

至于税优额度,报导引述消息人士称,个人税收递延型养老保险作为养老保障体系的第三支柱,可能和第二支柱企业年金的个人交费一块享受税优政策.

报导并援引投行测算数据称,试点将为上海带来年均约100亿元的保费增量,向全国铺开后,每年贡献的保费增量将超千亿.更重要的是,这部分保费增量属于长期期缴保费,因此其内涵价值的贡献要高于保费收入的占比.

此外,在养老保险业务方面经验丰富的四家保险上市公司中国人寿(601628.SS)(2628.HK)、中国平安(601318.SS)(2318.HK)等,将有望参与首批试点.而且个人税收递延型养老保险属于商业性险种,投资运作方面与企业年金可能相似,由此也会相应为股市带来可观的资金增量.

所谓"税收递延",即对在特定个人账户缴纳补充养老金,在缴费、运营阶段不征税,在领取阶段按相关法规征税,可以鼓励个人加入养老金计划.

中国国务院副总理王岐山日前表示,要按照"十二五"(2011-2015年)规划的要求,大力发展养老、医疗、责任等保险业务,培育专业化、区域性保险机构.[ID:nSB1502786](完)