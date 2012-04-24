〔基金观点〕Pioneer基金青睐意大利股票甚于德国股票

中日贸易：中国罕见地同日方洽商出售一小批玉米给三菱商事--消息
路透北京/芝加哥2月17日 - 两位消息人士周五称，中国粮油食品进出口(集团)有限公司(COFCO)正在洽谈，向日本贸易公司三菱商事出售一小批玉米船货。对于中国来说，向国外出售谷物十分罕见。
路透伦敦4月23日电---Pioneer Funds称,意大利股票比德国股票更具吸引力,德国股票近期大涨之后看上去相对较贵.该基金超配意大利股票,为五年来首次.
资深投资组合经理Fabio di Giansante的首选个股包括意大利石油生产商埃尼集团(Eni)(ENI.MI),以及工程集团Fiat IndustrialFI.MI,他表示,意大利蒙堤实施的改革举措,将帮助该国走出衰退.
他说道:"这个组合在机会题材上的投资是超配意大利市场,过去五年我从没超配过这个市场,原因是意大利全球领先的企业不多."
"现在我们即将见到改革,例如就业改革,可能推动该国经济增长.市场又很便宜,就为一些个股创造了机会."
目前欧洲股市下滑趋势,为建立这样的仓位带来了不错的机会.
Di Giansante表示:"去年11月以来上涨了20-25%,所以市场应该修正了.不幸的是,修正总是来得很快很痛苦."他管理者Pioneer旗下7.39亿欧元的基金Euroland Equity Fund.
"我的方法是,在这种环境下逆其道而行之,当市场更低迷的时候,你可能想要更激进一些."
许多分析师对蒙堤的改革能否很快帮助经济好转持怀疑态度,称财政撙节将使意大利维持衰退局面,直到明年.
意大利指标FTSE MIB指数.FTMIB自年初以来跌去了7%,而德国DAX股指.GDAXI则上涨11%.
Di Giansante称:"大家都说德国很棒,但目前我没有超配德国公司股票,因为从估值角度看,我无法证明买入一些我所喜欢的德国企业股票是合理的."他的基金3月回报率为0.5%,略优于其指标.
Di Giansante对那些受负面投资者情绪打击的国家中实力强劲公司的股票感兴趣,这促使他投资爱尔兰经济型航空公司Ryanair(RYA.I),以及全球最大服装零售商和Zara品牌所有者、西班牙Inditex(ITX.MC).
不过整体上,他还是对欧洲股票的近期前景保持谨慎,因欧洲央行注资带来的热情已经消散.
他表示:"要看到市场展开第二阶段的反弹,需要实体经济有所改善,以及银行业开始恢复放贷."
"而欧洲降低杠杆水平的进程才刚刚开始."(完)
--编译 程琳;审校 张若琪
路透北京/芝加哥2月17日 - 两位消息人士周五称，中国粮油食品进出口(集团)有限公司(COFCO)正在洽谈，向日本贸易公司三菱商事出售一小批玉米船货。对于中国来说，向国外出售谷物十分罕见。
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