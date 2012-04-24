《热点透视》萨科齐谋求连任首战失利,欧元区危机掀开新的一页

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撰稿 Pierre Briançon 编译 许娜

路透伦敦4月23日电---法国总统大选周日进行首轮投票,萨科齐成为第一个未能在此轮投票中领先的在任总统.究其原因,不只是他不受欢迎那么简单.在他五年任期中,适逢金融危机爆发,而其高调作风、随兴性格和半吊子的改革,固然令选民感到愤怒,但此次投票失利的主要原因,还是选民强烈反对欧盟和欧洲央行当前的改革和撙节政策.无论下任总统是谁,这种巨大的"反对力量"都将给其政策施压,并为欧元区危机翻开新的一页.目前的民意仍倾向于支持法国社会党领袖奥朗德当选.

法国极右翼民族阵线候选人在此次投票中表现强劲,就是这种巨大反对力量的最明显迹象,此外极左翼候选人梅朗雄表现良好也反映了这点.这两位候选人获得的选票总计约达30%.

不过,奥朗德自己一直以反对近期达成的欧元区协议为竞选旗号.无疑的,萨科齐的一些支持者也被奥朗德最近打出的贸易保护主义牌所吸引,包括批评欧洲央行的言论.

总之,假设奥朗德三分之二的支持者,及萨科齐四分之一的支持者加入此联盟,那么大约有60%的法国选民都反对欧元区目前处理危机的政策.这种普遍的倾向将确定法国下任总统与德国总理梅克尔首次会议的基调.

做出一些妥协是必然的.像法国人要求的那样,将重点放在经济增长上是很不错.但是,任何当选总统的人都应该了解到,必须进行棘手的改革,才能实现此目标.

另一方面,德国政府不可能永远对要求讨论经济增长的呼声充耳不闻.荷兰政府的瓦解意味着,德国在撙节议题上的最大盟友可能开始动摇.另一个迹象是,对欧洲第二大经济体的选民意向置之不理,将犯下危险的错误,从而付出沉重的代价.(完)