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亚洲 | 2012年 4月 24日 星期二 09:45 BJT

〔标题新闻〕新西兰央行本周应维持指标利率在2.5%不变,因通胀低且本币汇率高--NZIER Board

* NZIER为新西兰经济研究所

以上为新闻提示,路透仅提供中文标题,不就原文报导提供中文版本,欲浏览英文报导全文,请点选[ID:nL3E8FN1WQ]

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