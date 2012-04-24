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货币新闻 | 2012年 4月 24日 星期二 09:53 BJT

〔澳洲汇市〕澳元兑美元触及两周低位,因通胀数据疲软引发降息预期

路透悉尼4月24日电---澳元兑美元AUD=D4周二触及两周低位,此前公布的通胀数据疲软,引发澳洲央行大幅降息的预期.[ID:nSB1506208]

澳元兑美元最新报1.0277美元,稍早一度低见1.0261,为4月11日以来最低.澳元汇价在纽约尾段报1.0312美元.(完)

--编译 肖群英;审校 龚芳

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