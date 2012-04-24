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货币新闻 | 2012年 4月 24日 星期二 09:45 BJT

〔澳洲数据〕第一季核心CPI较前季上涨0.3%,预估为上涨0.6%

路透悉尼4月24日电---澳洲统计局周二公布:

* 澳洲第一季消费者物价指数(CPI)较前季上涨0.1%,较上年同期上涨1.6%,路透预估增幅分别为0.6%和2.1%

* 澳洲央行CPI截尾均值较前季上涨0.3%,较上年同期上涨2.2%,路透预估增幅分别为0.6%和2.4%

* 澳洲央行CPI加权均值较前季上涨0.4%,较上年同期上涨2.1%,路透预估增幅分别为0.6%和2.3%

欲览详情,请登陆澳洲统计局网站(www.abs.gov.au) (完)

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