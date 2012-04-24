〔中国证券〕台湾国泰人寿等五家QFII近期获7亿美元额度,通用电气调减

路透上海4月24日电---中国国家外汇管理局最新数据显示,3月10日至4月16日期间,共有五家合格境外机构投资者(QFII)获得7亿美元新批额度,包括马来西亚国库控股公司、台湾国泰金(2882.TW)旗下国泰人寿等;而通用电气资产管理公司等调减额度.

马来西亚国库控股公司新获QFII额度2.5亿美元,国泰人寿获1.5亿美元额度,而华宜资产运用株式会社,医院管理局公积金计划及纽伯格伯曼欧洲公司均分别获得1亿美元.

原韩华投资信托管理株式会社吸收合并原保德信资产运用株式会社后,原有两家QFII合并为现有的韩华资产运用株式会社,合计调减额度0.07亿美元.通用电气资产管理公司调减0.5亿美元额度.

截至4月16日,共有133家QFII获得共计251.93亿美元的额度.今年来中国国际收支形势好转,海外资本流入减缓,中国适度加快了QFII投资额度的审批节奏,今年以来,中国已净增QFII额度35.53亿美元.