《交易视点》中国转债市场已反映不少正面因素，追涨意义已不大--中金

路透北京4月24日电---中国大型投行--中金公司最新可转债策略周报认为，转债市场已经反映了短期供给压力缓解等正面因素，目前追涨意义已不大，小规模波段操作机会或可期待。

澄星转债将成为A股转债市场第一只真正到期还本付息的品种，中金表示，转债到期前必然因触发赎回而转股的信念未来将遭遇更多挑战。

**策略观点**

我们上周提到市场出现三个积极变化，而目前市场反映了什么样的预期？

第一，供给压力短期缓解和质押回购放开预期大部分已经在价格中予以反映。

以中行转债为例，近期涨幅接近2%，部分源自于对正股上涨的滞后反应，而估值水平也已经超过2月下旬以来而接近2月初水平。中海、川投等债性个券表现明显超过正股，估值修复幅度也在1-2%之间，且强于深交所的深机等个券。

第二，股市方面，上周转债市场再次显示出行业分布方面的不足之处，股市热点多与转债无关，转债平价指数表现也明显落后于股指。而凭借政策预期引发的反弹往往容易出现反复，取决于政策能否顺利兑现。总结来看，转债市场已经反映了不少正面因素和预期。

我们在月报中提出“站在下一轮低吸机会的边缘”时，市场处在波动区间的靠下位置，而近日随着估值有所修复，市场开始向波动区间的中上部靠拢。目前追涨意义已不大，如果股市临近前期高点且5月下旬供给窗口重新打开，小规模的波段操作机会可能再次出现。

当然，政策兑现程度仍可能影响我们对股市震荡区间及转债的看法，值得继续关注。此外，中长期来看，在机会成本降低过程中，我们仍建议将配置重心逐步向转债倾斜。

**热点个券**

国投、川投转债：国投发布业绩预亏公告，而川投公布一季报，二滩水电是制约两者业绩表现的共同因素。

需要强调的是，二季度两公司业绩也不会出现太大起色。两公司未来最大看点就在于雅砻江开发逐步进入收获期带来的长期发展前景，但大级别机会的到来还需要时间。看好两只转债长期走势，但短期预计将呈现窄幅震荡或缓步上行态势，上半年都是低吸时间窗口。

澄星转债：到期日为5月10日，4月24日开始停止交易。该转债将成为A股转债市场到期“真正”还本付息的第一人。“转债到期前必然因触发赎回而转股”的信念未来将遭遇更多挑战。

考虑到该转债流动性很差，持有者等待还本付息并退出是无奈之举。对基金、个人、QFII，将按2.7元/张的票息征收利息税。

深机转债：公司一季度业绩表现平淡，毛利率小幅下降。公司业绩在2013年迎来低谷，正股仍是典型的防御性品种，中短期缺乏惊喜。结合估值、条款和正股，该转债仍非重点关注品种，等待低吸机会。(完)

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