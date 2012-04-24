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货币新闻 | 2012年 4月 24日 星期二 10:09 BJT

〔企业并购〕东芝放弃联合竞购尔必达--消息人士

路透东京4月24日电---产业消息人士周二表示,东芝(6502.T)已决定不参与收购破产企业尔必达记忆体的第二轮投标,此前与韩国SK hynix(000660.KS)等潜在伙伴联合投标的谈判陷入停滞.

消息人士称,计划参加周五投标的公司包括韩国SK hynix和美国美光(MU.O),以及私募股权投资公司TPG Capital LP [TPG.UL]和Hony Capital.(完)

--编译 张涛;审校 龚芳

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