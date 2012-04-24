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亚洲 | 2012年 4月 24日 星期二 10:19 BJT

〔中国房地产〕调控虽持续但仍鼓励刚需,住建部等正研究政策储备--报载

路透上海4月24日电---尽管中国强调房地产调控政策不放松,但对自住需求仍持鼓励态度.上海证券报周二报导,近期包括住房和城乡建设部等相关部门的研究机构,正共同研究新一轮刺激楼市刚性需求入市的政策储备,一旦房地产投资增速下降过快,就可能有储备政策推出.

报导称,住建部正在考虑协调、配合相关部门,将针对居民购买首套住房的优惠政策常态化、制度化,并以此为契机,研究建立一套保证合理、非投机投资住房消费的长效政策机制.

不过对于限购等政策今年会否出现松动,市场人士普遍认为可能性几乎没有.

报导引述住建部政策研究中心住宅与房地产产业处处长赵路兴指出,今年房地产调控政策非常清晰:其一,对投资需求坚决不放开;其二,对自住性需求政府还是支持的.

住房和城乡建设部副部长齐骥此前表示,尽管当前一线城市房价开始松动,但部分城市房价依然处于高位,同时一些未实施住房限购措施的二、三线城市购买需求仍然比较旺盛.[ID:nSB1497650](完)

--发稿 边竞; 审校 张喜良

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