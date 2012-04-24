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货币新闻 | 2012年 4月 24日 星期二 11:20 BJT

〔中国金融〕今年严防平台及地产贷款风险,解决债务偿还等问题--银监会

路透北京4月24日电---中国银行业监督管理委员会周二称,今年要严防平台贷款风险,积极稳妥解决债务偿还和在建项目后续融资问题.

同时,银监会今年将防范房地产贷款风险,健全和完善差别化信贷政策,加强对保障性安居工程建设的信贷支持.改进和加强房地产贷款风险排查、压力测试和"名单制"管理.

另外,还将关注外需减弱等可能引发的风险暴露问题,制定完善应对处置预案.

银监会此前公布,去年银行业金融机构不良贷款余额1.05万亿元人民币,同比减少1,904亿元;不良贷款率1.77%,同比下降0.66个百分点.(完)

欲浏览更多详情,请点选中国银监会网站:(here)

--发稿 尹嫄婷; 审校 张喜良

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