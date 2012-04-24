〔中国个股〕云南铜业拟以1.52亿元再次挂牌转让兰坪云矿51%股权

《全球主要央行会议预告》--2017年2月-12月
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路透北京4月24日电---北京产权交易所公告显示,中国云南铜业股份有限公司(000878.SZ)拟以1.52亿元人民币,转让兰坪云矿银业有限公司51%股权,此次挂牌价格较2010年前者挂牌出售该部分股权的价格低0.14亿元.
2010年8月,云南铜业曾在重庆联合产权交易所挂牌转让所持兰坪云矿银业有限公司51%股权,挂牌价格1.66亿元人民币.[ID:nSB1250677]
兰坪云矿的现有股东除云南铜业外,还包括云南万龙投资有限公司及一名自然人股东,后两者的持股比例分别为41.5%和7.5%.
该公司地处云南,经营范围包括银、锌、铅、铜开采、选冶及其产品经营.兰坪云矿盈利状况不佳,可查数据显示,2009年其亏损达4,001.5万元,2011年亏损3,788.61万元.
云南铜业周二早盘报17.06元,上涨0.19元.(完)
更多详情,请点选北京产权交易所网站(here)
--发稿 康熙泽; 审校 杨淑祯
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