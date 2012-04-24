〔中国个股〕云南铜业拟以1.52亿元再次挂牌转让兰坪云矿51%股权

2010年8月,云南铜业曾在重庆联合产权交易所挂牌转让所持兰坪云矿银业有限公司51%股权,挂牌价格1.66亿元人民币.[ID:nSB1250677]

兰坪云矿的现有股东除云南铜业外,还包括云南万龙投资有限公司及一名自然人股东,后两者的持股比例分别为41.5%和7.5%.