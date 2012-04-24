〔中国公开市场〕28天正回购规模降逾七成,月末前回笼力度有望减弱(更新版)

(新增央行公告和交易员评论)

* 28天期正回购规模降逾七成,至90亿元

* 月末及财政存款缴存等料致短期资金面承压

* 近期通过公开市场回笼力度有望减弱

路透上海4月24日电---中国人民银行公开市场周二28天期正回购操作规模降逾七成至90亿元人民币.在月末及五一小长假将至,且商业银行缴存财政存款可能令短期资金面承压的情况下,央行近期通过公开回笼流动性的力度有望减弱.

交易员并称,从今年以来公开市场操作判断,央行在锁定流动性期限及调控回笼力度方面仍显灵活、谨慎,因此短期内央票发行预计还暂时难以重启.

央行公告称,今日公开市场进行了90亿元28天期正回购操作,中标利率持平于2.80%.

华北一银行交易员表示,今日正回购操作规模较上周明显缩减,可能是因为快到"月底了就没必要搞太多了."

银行间市场资金面近日稳中偏紧.目前隔夜质押式回购CN1DRP=CFXS加权利率报在3.20%左右,较前期3%以下阶段低位有所回升.业内人士并预计,临近月底,受月末考核及五一小长假备付双重因素影响,资金料日益趋紧.

北京一券商分析师进一步解释说,本月商业银行缴存财政存款对流动性造成的压力,以及五一小长假前可能产生的资金紧张,或是央行适当减弱回笼力度的主因.

此前四周央行公开市场连续净投放,累计金额达2,080亿元.其中上周净投放量为520亿元,当周28天期正回购操作规模为330亿元.

业内人士周一透露,当日公开市场一级交易商仍仅申报了正回购需求,而未有央票.预计本周央票将继续暂停发行.

此前央行公开市场一般周二发行一年期央票,周四发行三个月期央票和三年期央票,与前两个品种相比,三年期央票发行频率并不固定.28天期正回购通常在周二进行,91天正回购则在周四.此外,央行还会根据需要,决定是否进行逆回购操作.

本周央行资金投放及回笼各项明细(单位:亿元人民币)

回笼 投放

------------------------------------

央票发行(周二) --

(周四) --

正回购 (周二) 90

(周四) 待定

央票到期 30

正回购到期 700

==================================== (完)