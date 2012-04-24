〔北京车展〕中国整体车市放缓 但豪车仍为亮点

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路透北京4月23日电（记者 Andreas Cremer/Ben Klayman）---通用汽车(GM.N)、戴姆勒(DAIGn.DE)、宝马(BMWG.DE)和标致(PEUP.PA)等跨国汽车厂商对中国高档车市场寄望甚殷，尽管所有迹象都表明中国整体汽车市场放缓。

即使是保守的预估，也认为到2020年中国汽车年销量将达到3,000万辆，去年为1,800万辆。一些人甚至认为到2020年可能达到4,000万辆。

梅赛德斯、宝马和奥迪等豪华车品牌高管出席北京车展，称中国高档车市场仍有很大增长空间。

“我们认为高档车市场增幅将远远领先于整体市场。中国人口过百万的城市有304个，我们迄今只在187个城市有经销商。高档车市场仍有极大发展前景。我们还有待深入该市场。”奥迪销售负责人Peter Schwarzenbauer接受路透专访时表示。

标致全球营销负责人Xavier Duchemin对路透说：“我不知道现在是否是推出（新车型）的最佳时机，但中国仍是全球最大的汽车市场，高档车领域增长最快。”

戴姆勒首席执行官Dieter Zetsche认为，中国高档车市场今年应增长15-20%，并称戴姆勒销量增幅至少达到这个水平。

通用汽车首席执行官Dan Akerson则表示，到2015年或2016年，旗下凯迪拉克车型在中国市场销量将匹敌美国市场。去年凯迪拉克在中国销量增长73%，超过3万辆，今年一季度销量同比增20%。去年凯迪拉克在美国销量约15.2万辆。

宝马销售负责人Ian Robertson则预计，今年宝马在中国销量可实现两位数百分比增长，并预计全球销量再创纪录新高。（完）