〔北京车展〕中国整体车市放缓 但豪车仍为亮点

《全球主要央行会议预告》--2017年2月-12月
Eikon->Home->Countries(选择您要查看的国家)->Investment focus->Corporate Events Event types->General->General/Political Events (编译 郑茵 审校 李春喜)
(本文由路透中文网编译并提供)
路透北京4月23日电（记者 Andreas Cremer/Ben Klayman）---通用汽车(GM.N)、戴姆勒(DAIGn.DE)、宝马(BMWG.DE)和标致(PEUP.PA)等跨国汽车厂商对中国高档车市场寄望甚殷，尽管所有迹象都表明中国整体汽车市场放缓。
即使是保守的预估，也认为到2020年中国汽车年销量将达到3,000万辆，去年为1,800万辆。一些人甚至认为到2020年可能达到4,000万辆。
梅赛德斯、宝马和奥迪等豪华车品牌高管出席北京车展，称中国高档车市场仍有很大增长空间。
“我们认为高档车市场增幅将远远领先于整体市场。中国人口过百万的城市有304个，我们迄今只在187个城市有经销商。高档车市场仍有极大发展前景。我们还有待深入该市场。”奥迪销售负责人Peter Schwarzenbauer接受路透专访时表示。
标致全球营销负责人Xavier Duchemin对路透说：“我不知道现在是否是推出（新车型）的最佳时机，但中国仍是全球最大的汽车市场，高档车领域增长最快。”
戴姆勒首席执行官Dieter Zetsche认为，中国高档车市场今年应增长15-20%，并称戴姆勒销量增幅至少达到这个水平。
通用汽车首席执行官Dan Akerson则表示，到2015年或2016年，旗下凯迪拉克车型在中国市场销量将匹敌美国市场。去年凯迪拉克在中国销量增长73%，超过3万辆，今年一季度销量同比增20%。去年凯迪拉克在美国销量约15.2万辆。
宝马销售负责人Ian Robertson则预计，今年宝马在中国销量可实现两位数百分比增长，并预计全球销量再创纪录新高。（完）
-- 编译 李富强 发稿 朱淑珍
Eikon->Home->Countries(选择您要查看的国家)->Investment focus->Corporate Events Event types->General->General/Political Events (编译 郑茵 审校 李春喜)
以下为中港台三地科技，媒体及通讯类股(TMT)在美上市最新收盘价： 公司名 股票代码 收盘价 涨跌 涨跌幅% 成交量 中国 阿里巴巴 100.52 -0.30 -0.30 1469339 京东 29.85 -0.38 -1.26 7080140 新浪 75.62 -0.76 -1.00 953604 搜狐 39.35 +0.10 +0.25 386599 网易 297.25 -1.48 -0.50 1960172 百度 185.17 +0.23 +0.12 1623035 台湾 台湾积体电路
路透2月17日 - 以下为“金砖国家(BRICS)”－中国、印度、俄罗斯、巴西和南非主要股市指数及货币2月17日(周五)走势纵览。