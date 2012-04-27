〔中港股业绩〕中国平安首季净利按年增4.3%至60.64亿元人民币

国际油市：亚洲汽油裂解价差回升，摆脱五周低位
印度石油天然气公司(ONGC)将3.5万吨3月1-2日自孟买装运的石脑油，售予中国石油天然气股份有限公司，以离岸价格(FOB)为基础，每吨较中东报价升水约16美元。
路透香港/北京4月27日电---中国第二大寿险公司--中国平安保险(2318.HK)(601318.SS)周五公布,2012年度首季净利按年增4.3%,至60.64亿元人民币.上年同期获利为58.1亿元.
平安保险首季录得营收865亿元.
该公司并公布,首季每股盈利为0.77元;公司董事会并建议派发2011年末期现金股息每股0.25元(含税).
期内,寿险业务总规模保费达665.83亿元.
业绩公布前,平安保险H股收高0.08%,报63.8港元;A股下跌1.17%,收在40.71元人民币.(完)
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--记者 赵红梅/谢衡; 审校 乔艳红
印度石油天然气公司(ONGC)将3.5万吨3月1-2日自孟买装运的石脑油，售予中国石油天然气股份有限公司，以离岸价格(FOB)为基础，每吨较中东报价升水约16美元。
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