版本:
中国
货币新闻 | 2012年 4月 27日 星期五 19:50 BJT

〔中港股业绩〕中国平安首季净利按年增4.3%至60.64亿元人民币

路透香港/北京4月27日电---中国第二大寿险公司--中国平安保险(2318.HK)(601318.SS)周五公布,2012年度首季净利按年增4.3%,至60.64亿元人民币.上年同期获利为58.1亿元.

平安保险首季录得营收865亿元.

该公司并公布,首季每股盈利为0.77元;公司董事会并建议派发2011年末期现金股息每股0.25元(含税).

期内,寿险业务总规模保费达665.83亿元.

业绩公布前,平安保险H股收高0.08%,报63.8港元;A股下跌1.17%,收在40.71元人民币.(完)

浏览平安保险其他新闻,请点选[2318.HK-CMN]

浏览上市公司发布于上海证交所的公告及业绩声明,请点选:(here)

--记者 赵红梅/谢衡; 审校 乔艳红

更多 货币新闻

热门文章

编辑推荐

文章推荐