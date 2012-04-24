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亚洲 | 2012年 4月 24日 星期二 10:55 BJT

〔中国新债〕荣盛控股集团周五将发行10亿元短期融资券,期限一年

路透北京4月24日电---中国浙江荣盛控股集团有限公司周二公告称,将于周五(27日)在
银行间债市簿记建档发行10亿元人民币短期融资券,期限一年.

  具体条款如下:

  发行人    注册金额 拟发规模   期限    发行日       承销商    主体评级    起息日     上市日
              (亿元)   (亿元)   (月)                                      (缴款日)
 =============================================================================================
 荣盛控股集团   19       10      12   4/27簿记建档  中国银行      AA        4/28       5/2
                                                    广发银行
 =============================================================================================(完)

  参看详情,可点选上海清算所网站(here)

  --发稿 曹巍浩; 审校 曾祥进

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