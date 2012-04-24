〔中国新债〕荣盛控股集团周五将发行10亿元短期融资券,期限一年

路透北京4月24日电---中国浙江荣盛控股集团有限公司周二公告称,将于周五(27日)在 银行间债市簿记建档发行10亿元人民币短期融资券,期限一年. 具体条款如下: 发行人 注册金额 拟发规模 期限 发行日 承销商 主体评级 起息日 上市日 (亿元) (亿元) (月) (缴款日) ============================================================================================= 荣盛控股集团 19 10 12 4/27簿记建档 中国银行 AA 4/28 5/2 广发银行 =============================================================================================(完) 参看详情,可点选上海清算所网站(here) --发稿 曹巍浩; 审校 曾祥进