《热点透视》财政撙节让荷兰政府搬起石头砸了自己的脚

(本文作者为路透热点透视专栏撰稿人,以下内容仅代表其个人观点)

撰稿 Peter Thal Larsen 编译 程琳

路透伦敦4月23日电---荷兰有句谚语,"头上顶着黄油就该躲开太阳".放到该国中右翼联盟政府身上,真是格外恰当.由于在大幅削减预算赤字问题上谈崩,政府联盟已经瓦解.

就在不久前,荷兰还是欧元区中最坚定的预算纪律维护者.去年秋季危机加剧时,荷兰首相及财长曾表示,没管好赤字的国家应该受到外部监督、罚款,甚至是退出欧元区.

在海外做出的严控财政承诺,却遭到国内经济和政治形势的掌掴.经济放缓让荷兰受到沉重打击:2011年第四季经济出现负增长,国际货币基金组织(IMF)预计今年荷兰将是欧元区核心成员中唯一陷入衰退的国家.这种经济前景,使该国面临违背欧元区赤字目标的风险,并已迫使内阁大臣们考虑实施更多撙节措施.但事实证明,已有的减赤计划无论对脆弱的联盟政府,还是对政府仰仗的自由党而言,都过于严苛.目前看来,荷兰最早可能在7月中旬举行选举.

这次变故令荷兰公债较10年期可比德债利差走阔至三年最高.不过,似乎没有立即爆发财政危机的风险.若反对党愿意配合,议会可在夏季到来前编制出预算案,从而帮助荷兰免受欧盟和评级机构责怪.即便赤字水平高于欧元区的3%规定,债务与国内生产总值(GDP)之比仅为65%的荷兰,距离变成欧元区二线国家也十分遥远.

更让人担忧的地方在于,选举能否带来新的政治共识.尽管自由党领袖Geert Wilders的支持率下降,但民意调查显示,这个反对撙节财政的左翼社会主义政党,或将成为新议会中第二大党派.对头顶黄油的荷兰来说,今年的夏天将很热.

背景资料

--因预算赤字削减问题引发分歧,荷兰首相吕特(Mark Rutte)周一递交内阁辞呈,这将形成政治真空.[ID:nSB1505958] (完)