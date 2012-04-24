《热点透视》若经济无增长而支出亦不能紧缩,欧洲势必受到市场的惩罚

(本文作者为路透专栏撰稿人,以下内容仅代表其个人观点)

撰稿 Ian Campbell 编译 郑茵

路透伦敦4月23日电---全球股市和大宗商品市场,以及欧元区债市都面临大幅修正的风险.法国与荷兰政局不稳,欧洲经济衰退加深,将会加重全球对于经济成长和债务问题的担心.最大的忧虑在于,由于欧洲经济趋弱,如何应对危机的不确定只会升高.

经济数据已经很明显了.4月的第一批统计数据表明,始于去年第四季的欧元区衰退已延续到了今年第二季,而且正在不断恶化.法国服务业活动大幅萎缩,法德两国企业纷纷裁员.这很糟,但欧元区二线国家的境况更糟,生产下滑更快,而且已经是第11个月下滑.

要怎么做,这是一个重要问题.法国的情况就概括说明了这个争论不休的问题.社会党领袖奥朗德(Francois Hollande)在第一轮大选中的强势表现已经表明,民众普遍拥护优先发展经济的政策.法国2011年财政赤字相当于国内生产总值(GDP)的5.2%,公共债务与GDP之比为85.8%.经济合作暨发展组织(OECD)称,法国2011年政府支出相当于GDP的56.2%--远高于整体欧元区49%的水平.

二线国家的处境则更加悲惨.尽管意大利,西班牙,葡萄牙和希腊的经济衰退十分严重,但放宽紧缩政策的请求看起来肯定会遭到德国的反对.德国的反对绝非无关紧要,因为二线国家政府需要德国的支持才能维持下去.但这些国家的危机并不仅限于财政--还在于竞争力和经济成长.大家乱哄哄地退出欧元区也许就是最简单的补救办法.

对于欧元区的担忧似乎会再度加重.欧洲央行已向银行业大量挹注资金,很难再以同样方式实施干预,尽管央行应该降息.荷兰面临秋季大选,其与法国的债券有可能出现温和抛售.西班牙和意大利债务的风险更要大得多.

欧元本身和全球股市很可能同步下跌.石油和其他大宗商品走势亦会脆弱.欧洲若不找到前进的道路,那么第一季里那种过份的欣喜就有可能不复存在.(完)