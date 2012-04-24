〔航空产业〕巴西航空工业公司与工银金融租赁签署25亿美元融资协议

路透4月23日电---巴西飞机制造商--巴西航空工业公司(Embraer)(EMBR3.SA)周一与中国工银金融租赁有限公司签署了谅解备忘录,据此工银金融租赁将在未来五年向前者提供至多25亿美元的融资,用于在该公司前景最好的市场之一--中国扩展飞机业务.