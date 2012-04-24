〔航空产业〕巴西航空工业公司与工银金融租赁签署25亿美元融资协议

《全球主要央行会议预告》--2017年2月-12月
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路透4月23日电---巴西飞机制造商--巴西航空工业公司(Embraer)(EMBR3.SA)周一与中国工银金融租赁有限公司签署了谅解备忘录,据此工银金融租赁将在未来五年向前者提供至多25亿美元的融资,用于在该公司前景最好的市场之一--中国扩展飞机业务.
巴西航空工业公司预计,未来10年中国需要430架120座以下的商用飞机,以及635架公务机.
巴西航空工业公司2000年进入中国市场,此后获得153架商用飞机和公务机的确定订单,目前已交付逾100架.该公司目前在中国120座以下商用飞机市场占有四分之三份额.(完)
--编译 李爽; 审校 张涛
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路透2月17日 - 以下为“金砖国家(BRICS)”－中国、印度、俄罗斯、巴西和南非主要股市指数及货币2月17日(周五)走势纵览。