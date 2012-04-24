《澳洲经济焦点》第一季通胀意外处于低位,为降息扫平道路

* 第一季CPI较前季上涨0.1%,较上年同期上涨1.6%

* 基础通胀上升0.35%,预测为上升0.6%

* 估计澳洲央行下周定会降息

路透悉尼4月24日电---澳洲上季度消费者物价升幅远低于预期,基础通胀为十多年来最低水平,为下周降息扫平了道路,打压澳元下跌.

澳元兑美元AUD=D4跌约0.0033美元,公债收益率(殖利率)触及60年低位,因通胀下降的前景令外界预期澳洲央行有不止一次的降息空间.

"(通胀)明显非常非常低,"摩根大通首席经济分析师Stephen Walters称."(降息)现在可能是板上钉钉的事了.CPI这么低,很难反对...他们降息一次以上的机率在上升."

央行本月稍早表示,若通胀数据温和,5月1日的会议上将考虑降息.

数据确实很温和.第一季消费者物价指数(CPI)较前季仅上升0.1%,同比升幅亦从前季度的3.1%大幅放缓至1.6%.经过季节因素调整后,当季CPI实际下滑0.2%.

第一季基础通胀指标平均上升了0.35%,将同比升幅拉低至2.15%.这是1999年以来最低升幅,且接近澳洲央行长期目标区间2-3%的底部.

澳洲央行在制定政策时会侧重于一系列的基础指标,以剔除物价中的一次性波动因素.

该数据公布后,金融市场<0#YIB:>走势暗示央行降息50个基点的可能性很小.市场此前已完全消化了下周降息25个基点的可能性.总而言之,市场走势表明,未来12个月央行或共降息107个基点.CSSY

此外由于未来一段时间通胀似乎将受到控制,所以投资者愿意以3.67%的收益率水准购买政府的10年期公债.该水准创10年期公债收益率AU10YT=RR自1950年代初以来的最低.

降息无疑将受到澳洲工党政府的欢迎.该国政府准备于5月8日公布严苛的预算案,旨在先于多数发达国家数年回归财政盈余.

欲浏览CPI和截尾均值相关图表,请点击:(link.reuters.com/fes77s)

欲浏览失业率和通胀相关图表,请点击:(link.reuters.com/red26s)

**受惠于澳元升值**

第一季通胀受抑的关键在于澳元升值,澳元贸易加权指数一度触及1985年以来的峰值.

这进而广泛拉低了进口货物价格,从汽车到电脑、服装以及工业设备.上周公布的数据显示,第一季进口物价较上季下降1.2%.[ID:nST0515053]

澳元升值亦给零售业、制造业和旅游业带来激烈的竞争压力,从而导致价格折扣并抑制工资增长.

这在CPI中的影响是显而易见的,跨境贸易商品价格第一季下降1.4%,创逾三年来的最大跌幅.

**食品价格锐降**

最近几月澳洲普降甘霖,有助于提振农作物产量.超市连锁商Coles(WES.AX)周二报告称,今年前三个月新鲜蔬果价格创纪录地下滑25%.

因此,第一季CPI数据中食品价格大降2.1%,其中以蔬果降幅最多.

不过服务业、以及例如教育、健康及公用事业等非贸易项目方面形势就不是那么好了.光是教育费用在第一季就跳增6%,健康成本则上升4.4%.

整体而言,第一季非贸易类物价上升1.0%,较上年同期增加3.6%.

"还存在一些问题.我们仍见到服务通胀远高于商品通胀,"澳洲联邦银行(CBA)首席分析师Michael Blythe表示.

"这类区别依然存在,很可能令央行对中期前景保持一些警惕.因此风险在于后续几次降息,但我认为央行不会太过急于行事."(完)