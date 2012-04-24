〔企业并购〕嘉能可收购Viterra的交易或将于7月底之前完成

路透4月23日电---加拿大最大粮食加工商ViterraVT.TO周一表示,若获得相关部门批准,嘉能可(GLEN.L)收购Viterra的交易可在7月底之前完成.

Viterra股东将于5月29日在加拿大艾伯塔省卡尔加里召开特别会议,就嘉能可以61亿加元(61.3亿美元),或每股16.25加元收购Viterra的交易进行投票.该公司最大股东--Alberta Investment Management、董事及高管已同意投票支持该协议,他们所持股份拥有16.5%的表决权.

由于这是一宗海外收购案,因此需要获得加拿大竞争监管部门和该国政府的批准.

嘉能可计划向Richardson International和Agrium(AGU.TO)这两家加拿大公司出售部分Viterra的资产.(完)