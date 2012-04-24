《独家新闻》伊朗半数油轮停泊海上储油

《全球主要央行会议预告》--2017年2月-12月
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(本文由路透中文网编译提供)
路透新加坡4月23日电---两位在伊朗的船运消息人士称，受原油买家因制裁而削减购买量的影响，伊朗被迫安排一半以上巨型油轮停泊海上储油。
这两位消息人士熟悉伊朗主要出口港--哈尔克岛（Kharg Island）的情况。他们称，伊朗国家油轮公司（NITC）的25艘巨型油轮中，有14艘现在停泊海上被用作浮动储油罐，每艘装载了约200万桶的原油。
伊朗九艘苏伊士型油轮（Suezmax）中也有五艘离岸停泊，油轮上装载了石油。这几艘油轮每艘可装载100万桶原油。
这意味着，在伊朗巨型油轮和苏伊士型油轮总计5,900万桶的装载能力中，已有3,300万桶的装载能力被用在海湾储油，占总装载能力的56%。
这一数据暗示，伊朗难以出售石油的形势更为严峻。由于NITC一半以上的油轮停泊储油，伊朗出口石油的能力严重受限。
上述消息人士称，哈尔克岛的陆地油罐储油能力约为2,300万桶，但眼下已经储满了石油。
其中一位消息人士称：“NITC的油轮被派往哈尔克岛装货，以减轻陆地油罐储油压力，这种情况自3月以来一直持续。”
路透此前报导称，许多NITC油轮关闭追踪系统，以隐瞒船只动向。
其中一位消息人士称：“油轮上的追踪系统一直关闭着，因为他们不想被发现。”
“油轮停泊海上，不用航行，因此也就不需要开启导航系统。”（完）
--编译：侯雪苹 发稿：张家伟
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