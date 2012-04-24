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货币新闻 | 2012年 4月 24日 星期二 11:11 BJT

〔澳洲财政〕国库部长称,预算恢复盈余予央行在利率政策上最大灵活性

路透悉尼4月24日电---澳洲国库部长斯万周二称,预算恢复盈余给予澳洲央行在利率政策上以最大的灵活性.(完)

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