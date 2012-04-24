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亚洲 | 2012年 4月 24日 星期二 11:07 BJT

〔澳新汇市〕疲弱CPI数据打压澳元触及两周低位,公债期货上涨

路透惠灵顿/悉尼4月24日电---澳元周二跌至两周低位,此前澳洲公布意外疲软的通胀数据,为央行下周降息扫清道路,并推动公债期货扬升至历史高位.

澳元兑美元AUD=D4自1.0319左右跌至1.0261,此前消费者物价指数(CPI)报告显示基础通胀创逾10年最低.[ID:nSB1506312]

澳元最新报1.0275美元,首道支撑位料在1.0250,随后是4月低点1.0226.

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