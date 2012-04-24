《热点透视》新兴与发达国家的增速差异,料令权力争夺成为IMF常态

(本文作者为路透专栏撰稿人,以下内容仅代表其个人观点)

撰稿 Christopher Swann 编译 兰秀娟

路透纽约4月23日电---面临竞选宣传疲劳风险的人恐怕不是只有美国选民.国际货币基金组织(IMF)上周春季会议中,金砖国家--巴西、俄罗斯、印度和中国就提高其在IMF投票权展开全力宣传,而先前的提高投票权协议还笔墨未乾.

向IMF欧元区援救基金增资是重提投票权扩大的一个藉口.不过由于未来五年,发展中国家经济增长速度料将为美欧等富裕经济体的两倍,预计权力的讨价还价将成为未来IMF和世界银行会议上的常态.

回顾IMF创办65年来的历史,有关内部权力平衡的辩论每10年仅会发生两次,都在选任新总裁的时候.此外,很少有人会质疑一种领导权的瓜分模式,即欧洲各国拥有决定IMF总裁人选的不成文权力,而由美国来决定世界银行行长的人选.然而近几年来,有关谁来掌舵这两个机构的辩论之声不绝于耳.

IMF分别在2008年和2010年末曾就投票权的问题达成协议,给予发展中国家更多的影响力.而对于将中国从第六大股东提高到第三大股东的决议尚未得到批准.但显而易见,这样的投票权转移并不足以满足快速发展的发展中国家.

世界银行估算,在过去五年间,新兴国家为全球经济增长贡献的力量占到了三分之二.中国、巴西和印度等新兴国家话语权微弱也因此看来极为不合时宜.而且世界银行认为,这一趋势没有走弱的迹象.就如世界银行所预期,较贫穷国家的经济增速持续超越较富裕的国家,当前IMF和世界银行的权利结构将一直处于滞后状态.

那么IMF总裁拉加德和即将赴任的世界银行行长的金辰勇几乎笃定成为欧美独霸这两个机构首长任命权的最后受益人.两机构的下次选举最少得等到2017年.IMF和世界银行的富裕成员国最好适应这场让渡部分权利的永久性争斗.(完)