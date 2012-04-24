〔日本股市〕早盘收低,因欧洲疑虑升温

《全球主要央行会议预告》--2017年2月-12月
Eikon->Home->Countries(选择您要查看的国家)->Investment focus->Corporate Events Event types->General->General/Political Events (编译 郑茵 审校 李春喜)
路透东京4月24日电---日股日经指数周二早盘收低,为连续第四日下挫,因欧洲经济成长放缓加之法国、荷兰政治不确定性助燃对欧债危机蔓延的担忧.
日经指数.N225早盘收低0.4%至9,506.82点,东证股价指数.TOPX亦下滑0.4%至806.40点.
但日本企业财报前景改善予以些许支撑,国内投资者转向防御类股,其中日本烟草(2914.T)涨2.4%,支撑大盘.
金融股领跌,因对欧债危机疑虑升温.三井住友金融集团(8316.T)、三菱UFJ金融集团(8306.T)、野村控股(8604.T)、日本第一生命保险(8750.T)跌幅在1-2.1%之间.(完)
--编译 李爽;审校 白云
日本股市[.TCN] 香港股市[.HKCN] 中国股市[.SSCN]
澳洲股市[.AXCN] 台湾股市[.TWCN] 韩国股市[.KSCN]
东南亚股市[.SOCN]
Eikon->Home->Countries(选择您要查看的国家)->Investment focus->Corporate Events Event types->General->General/Political Events (编译 郑茵 审校 李春喜)
以下为中港台三地科技，媒体及通讯类股(TMT)在美上市最新收盘价： 公司名 股票代码 收盘价 涨跌 涨跌幅% 成交量 中国 阿里巴巴 100.52 -0.30 -0.30 1469339 京东 29.85 -0.38 -1.26 7080140 新浪 75.62 -0.76 -1.00 953604 搜狐 39.35 +0.10 +0.25 386599 网易 297.25 -1.48 -0.50 1960172 百度 185.17 +0.23 +0.12 1623035 台湾 台湾积体电路
路透2月17日 - 以下为“金砖国家(BRICS)”－中国、印度、俄罗斯、巴西和南非主要股市指数及货币2月17日(周五)走势纵览。