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亚洲 | 2012年 4月 24日 星期二 11:21 BJT

〔日本股市〕早盘收低,因欧洲疑虑升温

路透东京4月24日电---日股日经指数周二早盘收低,为连续第四日下挫,因欧洲经济成长放缓加之法国、荷兰政治不确定性助燃对欧债危机蔓延的担忧.

日经指数.N225早盘收低0.4%至9,506.82点,东证股价指数.TOPX亦下滑0.4%至806.40点.

但日本企业财报前景改善予以些许支撑,国内投资者转向防御类股,其中日本烟草(2914.T)涨2.4%,支撑大盘.

金融股领跌,因对欧债危机疑虑升温.三井住友金融集团(8316.T)、三菱UFJ金融集团(8306.T)、野村控股(8604.T)、日本第一生命保险(8750.T)跌幅在1-2.1%之间.(完)

--编译 李爽;审校 白云

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