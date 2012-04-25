〔中港股业绩〕中国人寿首季净利同比降三成至56.3亿元,因资产减值损失大增

欧洲个股：意大利裕信银行将成功完成130亿欧元增资计划--消息
路透米兰2月22日 - 两位市场消息人士周三表示，意大利最大银行--裕信银行(UniCredit)将成功完成130亿欧元(137亿美元)的增资计划。
路透北京4月25日电---中国最大寿险公司--中国人寿保险(2628.HK)(601628.SS)周三公布,2012年首季净利按年降29.4%,至56.3亿元人民币,主因期内股票市场有所回升,但仍持续低位运行,导致资产减值损失增加.
刊登在上海交易所的公告并显示,公司第一季营收1,319亿元,同比减少5.8%;上年同期为1,400亿元.
期内,国开行的资产减值损失高达76.86亿元,较上年同期的15.65亿元大幅增加391%.去年首季中国人寿录得净利79.71亿元.
该公司并公布,首季每股收益为0.2元,上年同期为0.28元.
周三,中国人寿A股收升0.22%,报18.52元人民币;H股收跌1.2%,报20.5港元.(完)
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--发稿 赵红梅; 审校 乔艳红
路透米兰2月22日 - 两位市场消息人士周三表示，意大利最大银行--裕信银行(UniCredit)将成功完成130亿欧元(137亿美元)的增资计划。
春节后，各地基础设施建设计划引发市场对黑色终端需求大幅增加的预期强烈，刺激了钢材价格持续走高，带动焦炭期货跟涨。截至2月21日收盘，焦炭期货主力合约收报1,736元/吨，较节后最低价反弹13.61%。虽然国内经济实现了开门红，但流动性趋紧及库存偏高，使得焦炭市场承压明显，期货进一步反弹空间受限。
沪铜主力1704合约突破收敛形态后，未能进一步上扬，而是展开确认走势。从技术图形看，上升趋势线支撑较强，同时20天均线与该趋势线几乎重合，助涨作用明显。成交量、持仓量未能持续放大，多空主力当前处于僵持阶段。综合来看，短期价格或继续整固蓄势，反弹格局尚未破坏。操作上，可以20天均线做防守，适量参与多单。