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货币新闻 | 2012年 4月 25日 星期三 19:02 BJT

〔中港股业绩〕中国人寿首季净利同比降三成至56.3亿元,因资产减值损失大增

路透北京4月25日电---中国最大寿险公司--中国人寿保险(2628.HK)(601628.SS)周三公布,2012年首季净利按年降29.4%,至56.3亿元人民币,主因期内股票市场有所回升,但仍持续低位运行,导致资产减值损失增加.

刊登在上海交易所的公告并显示,公司第一季营收1,319亿元,同比减少5.8%;上年同期为1,400亿元.

期内,国开行的资产减值损失高达76.86亿元,较上年同期的15.65亿元大幅增加391%.去年首季中国人寿录得净利79.71亿元.

该公司并公布,首季每股收益为0.2元,上年同期为0.28元.

周三,中国人寿A股收升0.22%,报18.52元人民币;H股收跌1.2%,报20.5港元.(完)

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--发稿 赵红梅; 审校 乔艳红

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