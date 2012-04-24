〔中国债市动态〕现券收益率早盘略降,海外市场不确定性促升避险情绪

路透上海4月24日电---中国银行间债市周二现券收益率早盘略降.法国大选等引发欧洲政治的不确定性,令欧债危机疑虑再起,隔夜欧美股市普跌,国内股市今日亦冲高回落,随着避险情绪上升债市小幅走强.

不过交易员认为,目前债市面临的经济基本面和政策环境仍属平稳,现券暂难出现趋势性变化.

"(收益率)往下走一走,市场没什么方向,受情绪的影响就会比较大一些,"上海一银行交易员称.

美国股市周一收跌,因欧洲的政治不确定性令投资者怀疑欧元区执行结束债务危机举措的能力,且沃尔玛股价重挫,因有报导称该公司妨碍行贿案调查.[ID:nSB1505556]欧洲股市周一亦跌至三个月低位,成交放量,未来走势可能震荡,全球经济状况持续恶化,以及德国和荷兰的政治不确定性可能令欧元区危机进一步加剧.[ID:nSB8531674]

剩余期限约为9.84年的国债120004券最新双边报价CN120004=CFXM为3.54%/3.52%,上一交易收报3.55%/3.53%.(完)