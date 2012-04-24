〔中国金融〕银监会称要严防平台及地产贷款风险,推进差异化监管"落地"(更新版)

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* 今年要严防平台贷款风险,稳妥解决债务偿还

* 防范房地产贷款风险

* 严防风险向系统性和区域性风险转化

* 推进差异化监管"落地"

路透北京4月24日电---中国地方融资平台将在2012年迎来首轮偿债高峰.银监会表示,去年该平台贷款风险积累势头基本得到控制,今年要严防平台贷款风险,积极稳妥解决债务偿还和在建项目后续融资问题.

周二刊登在银监会网站上的其2011年报同时称,今年还将防范房地产贷款风险,健全和完善差别化信贷政策,加强对保障性安居工程建设的信贷支持;并积极推进差异化监管政策"落地".

"将继续坚持风险为本的监管理念,严防单体风险和局部风险向系统性和区域性风险转化."银监会表示.

而其今年在地方融资平台上仍将坚持"十六字"方针,即"政策不变、深化整改、审慎退出、重在增信".

一位银行业分析师认为,银监会对地方政府融资平台贷款的管理愈加细化,思路也更为清晰,措施具有针对性.然对地方政府融资平台过于严厉的监管,已经成为政策推动总需求以及流动性发放的瓶颈,预计下一步地方政府融资平台的监管政策会略有松动.

据消息人士此前透露,银监会已下发关于加强今年地方融资平台贷款风险监管的征求意见,要求各银行与各融资平台共同制定详细的还款方案,化解相关风险.牵头银行将还款方案于2012年4月底前报送各银监局.[ID:nSB1461434]

在防范房地产贷款风险方面,银监会并表示,将改进和加强房地产贷款风险排查、压力测试和"名单制"管理;加强对土地违规抵押重点机构、重点地区的检查和督促整改力度.

银监会还提到,要防范化解表外业务风险以及银信合作业务风险,规范理财业务发展;推动银行业筑好与非法集资、高利贷、金融传销等领域的"防火墙".另外,还将关注外需减弱等可能引发的风险暴露问题,制定完善应对处置预案.

年报显示,截至2011年底,中国银行业金融机构资产总额113.3万亿元人民币,同比增长18.9%;不良贷款余额1.05万亿元,同比减少1,904亿元;不良贷款率1.77%,同比下降0.66个百分点.(完)

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