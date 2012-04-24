〔中国货币市场〕隔夜回购利率小跌,公开市场回笼力度减弱缓解资金面

路透上海4月24日电---中国银行间市场质押式回购利率CNREPO=CFXS周二隔夜品种小幅走跌.尽管机构对月末及节假日备付资金需求较旺,但央行通过缩减公开市场正回购操作量,有助于缓解资金日益趋紧的局面.

华中一位银行券商交易员称,"资金面总体情况还好,隔夜和跨节的钱都有人出,除了隔夜下的多点之外,其它品种还比较平稳."

他表示,机构月末资金需求较多,预计短期内回购利率仍会保持高位.

中国人民银行公开市场今日仅进行了28天期正回购操作,规模降逾七成至90亿元人民币.而据路透统计数据显示,当日正回购到期量达到700亿元,因此央行公开市场操作实际上是投放资金610亿元.[CN/MMTCN]

以下为早盘主要货币市场利率报价:

北京时间11:42 今日(%) 上日(%) 变动(bp) 成交量(亿元)

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其中:隔夜CN1DRP=CFXS 3.2256 3.3377 -11.21 3,964.64

七天CN7DRP=CFXS 3.8106 3.7874 +2.32 467.66

14天CN14DRP=CFXS 3.9615 3.9921 -3.06 163.93

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人民币同业拆借加权利率

其中:隔夜CHICNY1D=CFXS 3.2224 3.3371 -11.47 1,361.15

七天CHICNY7D=CFXS 3.8169 3.7083 10.86 125.40

==============================================================================(完)

--发稿 周晓峰; 审校 丁淑琴

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