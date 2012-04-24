〔新债招标〕中国进出口行10年期新债相对稀缺,引市场追捧(更新版)

《全球主要央行会议预告》--2017年2月-12月
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* 进出口行10年期固息债中标收益率为4.18%
* 本期债相对稀缺,受到市场欢迎
* 中长期政策性金融债超跌反弹,助力中标收益率走低
路透上海4月24日电---中国进出口银行周二上午招标的10年期固息债受到市场欢迎,源于该期债券相对稀缺,且受到二级市场中长期政策性金融债走势向好提振,本次新债需求颇佳.
业内人士周二透露,进出口银行稍早招标的10年期固息债,中标利率4.18%,中标倍数为1.97倍.
交易员表示,目前二级市场上10年期政策金融债以国开债为主,而该期限农发债和进出口行债却十分稀缺,鉴于目前国开债走势受制于庞大发行总量,机构都将目光投到了本期新债上.
"这个(中标)倍数好高哦,不过预计这只债的需求就不错,二级市场上10年期的(政策性金融债),除了国开债,基本没有了."上海一银行交易员称.
他并指出,政策性金融债中,国开债与同期限农发债和进出口行债收益率存在20-25个基点(bp)的利差空间,而近几个交易日以来,10年期国开债收益率连续下跌,一定程度上拉低今日中标利率.
银行间固息政策金融债到期收益率曲线<0#IFSVYBMK=>显示,10年期品种最新收益率报在4.3952%,而上一个交易日收益率报在4.4437%.
交易员解释称,由于目前10年期政策性金融债多为国开债,因此上述收益率曲线也大部分反映国开债的情况.
该期债为进出口行今年第六期金融债.具体条款如下:
第六期
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首场招标总量 150亿元
追加发行 不超过50亿元
期限/计息方式 10年/固息
招标方式 单一利率中标(荷兰式)
缴款日/起息日 4月26日
发行期 4月24日-4月26日
上市日 5月3日
基本承销额 无
付息频率 按年付息
--------------------------------------------------(完)
--发稿 刘昕; 审校 乔艳红
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