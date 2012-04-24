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亚洲 | 2012年 4月 24日 星期二 12:07 BJT

〔中国新债〕广东温氏食品集团周五将发行5亿元中期票据,期限三年

路透北京4月24日电---中国广东温氏食品集团有限公司周二公告称,将于周五(27日)在
银行间债市簿记建档发行5亿元人民币中期票据,期限三年.

  具体条款如下:

  发行人    注册金额  拟发规模  期限    发行日       承销商    主体评级    起息日     上市日
              (亿元)   (亿元)   (年)                                      (缴款日)
 =============================================================================================
 广东温氏       11       5       3   4/27簿记建档   农业银行      AA       4/28        5/2
 食品集团
 =============================================================================================(完)

  参看详情,可点选中国债券信息网(here)

  --发稿 曹巍浩; 审校 丁淑琴

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