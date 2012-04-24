〔中国新债〕广东温氏食品集团周五将发行5亿元中期票据,期限三年

路透北京4月24日电---中国广东温氏食品集团有限公司周二公告称,将于周五(27日)在 银行间债市簿记建档发行5亿元人民币中期票据,期限三年. 具体条款如下: 发行人 注册金额 拟发规模 期限 发行日 承销商 主体评级 起息日 上市日 (亿元) (亿元) (年) (缴款日) ============================================================================================= 广东温氏 11 5 3 4/27簿记建档 农业银行 AA 4/28 5/2 食品集团 =============================================================================================(完) 参看详情,可点选中国债券信息网(here) --发稿 曹巍浩; 审校 丁淑琴