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货币新闻 | 2012年 4月 25日 星期三 16:55 BJT

〔中港股业绩〕中兴通讯第一季净利按年升19%,逊于市场预期

路透北京4月25日电---中国第二大电信设备制造商--中兴通讯(0763.HK)(000063.SZ)周三公布,2012年第一季净利按年升19%,逊于市场预期.

中兴公布,3月止的当季净利为1.51亿元人民币,去年同期为1.27亿元.据汤森路透的数据,市场原本预估其净利为1.83亿元.

期内,中兴通讯收入为186.13亿元,同比增长24.28%;第一季每股收益为0.04元人民币.

中兴通讯H股周三升1.98%,报19.6港元,优于大盘恒生指数.HSI0.15%的跌幅.(完)

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--发稿 黄运涛; 审校 林高丽

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