〔中国货币市场〕隔夜回购利率小跌,公开市场回笼力度减弱缓解资金面(更新版)

《全球主要央行会议预告》--2017年2月-12月
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(新增上海证交所回购利率、回购定盘利率和Shibor报价)
路透上海4月24日电---中国银行间市场质押式回购利率CNREPO=CFXS周二隔夜品种小幅走跌.尽管机构对月末及节假日备付资金需求较旺,但央行通过缩减公开市场正回购操作量,有助于缓解资金日益趋紧的局面.
华中一位银行券商交易员称,"资金面总体情况还好,隔夜和跨节的钱都有人出,除了隔夜下的多点之外,其它品种还比较平稳."
他表示,机构月末资金需求较多,预计短期内回购利率仍会保持高位.
中国人民银行公开市场今日仅进行了28天期正回购操作,规模降逾七成至90亿元人民币.而据路透统计数据显示,当日正回购到期量达到700亿元,因此央行公开市场操作实际上是投放资金610亿元.[CN/MMTCN]
以下为主要货币市场利率报价:
北京时间12:15 今日(%) 上日(%) 变动(bp) 成交量(亿元)
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其中:隔夜CN1DRP=CFXS 3.2256 3.3377 -11.21 4,054.14
七天CN7DRP=CFXS 3.8102 3.7874 +2.28 474.53
14天CN14DRP=CFXS 3.9613 3.9921 -3.08 165.92
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人民币同业拆借加权利率
其中:隔夜CHICNY1D=CFXS 3.2224 3.3371 -11.47 1,361.15
七天CHICNY7D=CFXS 3.8170 3.7083 +10.87 125.90
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上海证交所质押式回购利率
其中:隔夜<0#CN1DRPO=SS> 3.6200 3.3300 +29.00 360.66
七天<0#CN7DRPO=SS> 4.2100 4.5600 -35.00 35.62
14天<0#CN14DRPO=SS> 3.6100 3.3000 +31.00 9.98
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回购定盘利率
其中:隔夜CN1DRPFIX=CFXS 3.2500 3.3763 -12.63 --
七天CN7DRPFIX=CFXS 3.7900 3.8000 -1.00 --
14天CN14DRPFIX=CFXS 4.0000 3.9900 +1.00 --
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Shibor:
其中:隔夜SHICNYOND= 3.2163 3.3267 -11.04 --
七天SHICNYSWD= 3.7967 3.7642 +3.25 --
三个月SHICNY3MD= 4.7363 4.7450 -0.87 --
===============================================================================(完)
--发稿 周晓峰; 审校 丁淑琴/张喜良
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以下为中港台三地科技，媒体及通讯类股(TMT)在美上市最新收盘价： 公司名 股票代码 收盘价 涨跌 涨跌幅% 成交量 中国 阿里巴巴 100.52 -0.30 -0.30 1469339 京东 29.85 -0.38 -1.26 7080140 新浪 75.62 -0.76 -1.00 953604 搜狐 39.35 +0.10 +0.25 386599 网易 297.25 -1.48 -0.50 1960172 百度 185.17 +0.23 +0.12 1623035 台湾 台湾积体电路
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