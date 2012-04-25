版本:
中国
货币新闻 | 2012年 4月 25日 星期三 16:45 BJT

〔港股业绩〕中国联通首季净利按年升近六倍,至10亿元人民币

路透北京4月25日电---中国第二大移动电讯商--中国联通(0762.HK)(CHU.N)周三公布,今年第一季度净利同比增长六倍,至10.07亿元人民币.

联通并公布,首季度收入为611.93亿元,每股盈利(EPS)为0.04元.

当期,每月每户收入(ARPU)为47.7元.

财报并显示,联通去年第一季度经重列的净利为1.45亿元.

公布业绩前,中国联通H股收升0.15%,报13.02港元;过去三个月累计跌逾11%.大盘恒生指数.HSI今日则跌0.15%.(完)

浏览其他中国联通新闻,请点选[0762.HK-CMN]

浏览上市公司发布于香港联交所的业绩声明,请点选:(here)

--发稿 黄运涛; 审校 乔艳红

(路透中文新闻部:+86-10-6627 1237;传真:+86-10-66013858;yuntao.huang@thomsonreuters.com;

Reuters Messaging: yuntao.huang@thomsonreuters.com)

更多 货币新闻

热门文章

编辑推荐

文章推荐