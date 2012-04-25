《两岸股市焦点》"攀高枝"苹果概念股受宠,冷静后仍需甄别获利前景

* 曲线投资,苹果供应商受A股市场欢迎

* 规模小名声弱,一旦入选便受关注

* 台资公司耳熟能详,无意外之喜

* 应关注苹果销售对相关供应商实质影响

作者 林琦/张雅菁

路透上海/台北4月25日电---美国消费电子巨擘--苹果公司(AAPL.O)股价一飞冲天,艳羡不已的中国股市投资者,自然也不想错过这场"苹果"盛宴,只不过他们锁定的是那些"攀上高枝"的苹果供应商们.

自苹果公司1月首次公布其供应商名单以来,中国A股市场上与苹果"沾亲带故"的个股即出现一轮飙升行情,其中有的最大涨幅竟高逾五成.这其中固然有大陆资本管制令A股投资者无法直接投资苹果公司的客观原因,这些苹果概念股在某一细分领域具有一定优势,多数规模尚小,未来潜力较大,也给了市场较大的想象空间.

不过比较而言,海峡对岸的台湾股市则显得较为理性.业内人士指出,台湾投资者目前更关注苹果的更新换代及苹果销售对相关供应商的实质影响,而非一窝蜂炒作,这值得A股市场借鉴.虽说背靠大树好乘凉,但狂欢过后,能够支撑股价的还要靠实实在在的业绩,而且依赖于单一客户的风险亦不容忽视.

"中国是炒股,台湾投资人精的跟什么一样,而且看高科技股的人太多了,"台湾元大证券下游硬体分析师主管陈丰丰称.

苹果公司1月首次公布其156家供应商名单,名列其中的两只A股公司--安洁科技(002635.SZ)和比亚迪(002594.SZ)之后的最高涨幅分别达五成和四成,均跑赢大盘;而同时入列的鸿海(2317.TW)等近40家台资公司,股价表现却有所分化.

苹果继续公布骄人业绩,3月底截止的当季共卖出3,510万部iPhone手机,1,180万部iPad平板电脑,全球营收同比增长59%达392亿美元.其中,在包括中国大陆,香港和台湾的大中华地区,当季iPhone手机销售增长四倍,提振该区域销售收入达79亿美元.

全球各地苹果产品的热销,已令苹果股价一路上扬,今年来苹果股价已上涨逾四成,并成为全球市值最大的股票.周二其公布业绩后,苹果股价盘后重返600美元,达601美元,较当日在纳斯达克市场上的收盘价560.28美元涨7.3%.

**傍"大款"**

在国内白领将iPad和iPhone已列为基本配置,成千上万的"果粉"追逐最新苹果产品的时代,相当多投资者仍相信苹果未来更美好.

东海证券分析师周峰指出,很多国内投资者相信苹果的iPad和iPhone产品继续会热卖,但又无法直接购买苹果公司股票,那就购买那些苹果概念股,搭上这趟顺风车.

"投资这些供货商应该是个好主意,感觉上他们就像傍上'大款'一样."他开玩笑说.

作为苹果指定的五家功能性器件供应商之一,安洁科技今年首季净利劲增115.61%,主要受新iPad出货量猛增拉动;而另一家指定供货商--比亚迪则是提供代工服务,主业亦包含汽车销售等其他业务,其一季报业绩尚未公布.

除了上述两公司,A股市场上还挖掘出多家苹果概念股,这些概念股的业务多与苹果供应商密切相关,即所谓的"供应商的供应商".例如德赛电池(000049.SZ),其前三大客户均为iPhone手机生产商.

这其中还包括首季净利劲增94%的歌尔声学(002241.SZ).中金公司报告评价称,iPad是该公司贡献最大的成长因素,预计歌尔的扬声器模组在新iPad的供应份额将达五成,并有望跻身iPhone的供应商.

自1月苹果公布供应商名单后,德赛电池和歌尔声学的最大涨幅均超过40%,远超过中小板指数.SZSME同期表现.就连台湾日月光(2311.TW)(ASX.N)的大陆子公司环旭电子(601231.SS)亦因业务沾上苹果,2月下旬上市时就被爆炒,五天内涨近五成.

在解释为何这些概念股会受到热捧的原因时,华西证券研究所首席分析师曹雪峰用了"鲤鱼跳龙门"一词来概括,"大公司可能感觉还不明显,但这些中小公司若是能打进苹果供应商,对其业务发展还是相当不错的."

国泰基金总经理助理张人蟠则建议,国内投资者可以透过合格境内机构投资者(QDII)直接投资苹果,"如果投资者投资那些科技股,仅是因为看好苹果公司的话,那为什么不直接投资国泰纳斯达克100指数基金?"

国泰基金管理的纳斯达克100指数基金,通过QDII渠道投资纳斯达克权重股,包括苹果、微软(MSFT.O)、谷歌(GOOG.O)等明星股,目前持有苹果股票占其基金的权重接近20%.

不过花无百日红,也有分析师担忧,苹果耀眼经营业绩一旦受到挑战,那些过度依赖苹果的供应商将出现较大的经营风险.

**台湾经验**

在苹果公布供应商名单后,一度被热炒的"伪苹果概念股"立马降温.多只含金量较高的苹果概念股成为国内机构高度关注对象,不仅列入不少券商的重点研究公司名单,而且公募基金和保险机构近期亦密集前往公司调研,例如歌尔声学一季报显示,中国人寿、中金和中海基金2月即前往调研.

其实,台湾众多供应商与苹果有过多年合作,当地投资者对于苹果概念股早已不是盲目热捧.

苹果破天荒宣布供应链名单当时,台湾相关个股股价并未一面倒随之起舞,因为榜上有名的厂商,几乎都已广为台湾股民熟知,例如机壳供应商可成(2474.TW)、镜头制造商大立光(3008.TW)、触控面板厂商宸鸿(3673.TW)、胜华科技2384.TW、电路板厂欣兴(3037.TW)、代工组装厂和硕(4938.TW),关于这些公司大大小小的研究报告已多如牛毛.

反之,去年10月苹果供应商在中国被点名违反环保及劳工权益时,反而让几家被戴上"毒苹果"帽子的个股,纷纷走挫.

以台股中最具代表性的苹果概念股--鸿海为例,该公司与苹果合作30余年,是iPod,iPhone,iPad的最主要代工厂,有分析师预估约四成营收来自于苹果,是相对受青睐的苹果概念股.但其股价也常常"涨也因苹果、跌也因为苹果",分析师不只关心苹果订单多寡,也关注苹果给的代工利润到底甜不甜.

此外,为分散订单集中风险,苹果近一两年新增了组装代工厂和硕.但合作初期和硕因为投资大,良率相对低,其实反而是赔本生意,股价并未因为苹果就沾光,只是到了近半年来,才开始触底好转.而近期传出苹果可能更改iPhone设计,进而更换零组件厂,也造成部分个股挫跌压力.

"现在除非新打入供应链,或是订单分配有改变,才比较有机会re-rate(调升评等),否则今年看起来成长性都差不多了,很难有upside surprise(上档空间),"永丰金证券分析师林耕竹称.

"而且很多人在说也许今年是苹果最后爆发的一年了,之后可能不会再有爆发性成长,"他认为,在微软预计今年内将推出Windows 8作业系统,可望带动一波换机潮下,今年下半年股价有机会领先的反而可能会是"非苹果阵营".

附表--大陆和台湾相关个股在苹果供应商名单公布后的股价表现(A股股价单位为元人民币,台股为台币):

1/13收盘 4/24收盘 涨跌幅 期间最大涨幅

安洁科技(002635.SZ) 27.20 32.60 19.9% 54.6%

比亚迪(002594.SZ) 23.87 27.95 17.1% 40.9%

歌尔声学(002241.SZ) 22.85 26.12 14.3% 40.6%

深中小板综指.SZSME 4,739 5,232 10.4% 28.0%

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鸿海(2317.TW) 85.20 103.50 21.5% 40.1%

可成(2474.TW) 161.50 196.00 21.4% 51.0%

宸鸿(3673.TW) 361.00