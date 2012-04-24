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市场报道 | 2012年 4月 24日 星期二 13:27 BJT

〔标题新闻〕俄罗斯油企Rosneft正与意大利埃尼商谈共同开发黑海Val Shatskogo资源--报载

* 意大利石油生产商埃尼集团(Eni)(ENI.MI)

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