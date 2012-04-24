〔中国经济〕政府应设权威职能部门服务私营经济--太平洋建设集团创始人

* 政府应设立一个服务私营经济的权威职能部门

* 打破金融垄断及改革寄望十八大以后

* 中国房地产调控政策不宜"一刀切"

路透北京4月24日电---中国民营企业--中国太平洋建设集团创始人严介和周二表示,中国要解决小微民营经济的困难,首先应建立一个具有一定行政级别的相关职能部委,负责监督和落实政府对民营小微企业的政策.

作为民营经济的龙头企业,他并坦言,要打破金融垄断,只能寄望十八大以后,包括推进经济体制和金融体制改革,对于上半年政府承诺要出台民间投资36条的细则,"我个人并不抱希望."

"现在的政策就是光打雷不下雨,中国就没有一个真正能代表民营小微企业的政府部门,所以很多政策落不了地,中国的金融和体制改革都到了刻不容缓的地步."严介和称.

根据中国政府的换届安排,新一届政府班底将于今年10月召开的十八大(中国共产党十八大一中全会)初步搭成,而在2013年3月的全国人大会议上,所有新一届政府官员将尘埃落定.

中国总理温家宝此前曾表示,中国国有银行获利"太容易",民营资本进入金融领域就是要打破垄断.

太平洋建设集团始建于1995年,是中国非公有制企业中惟一拥有国家公路、市政和水利工程三个总承包一级资质及多项专业一级资质的民营企业.2005年,严介和以身价125亿元从中国富豪排行榜第66位跃居第二位,而太平洋建设集团亦跻身中国民营企业500强第8位,以及中国大企业集团1,000强前50强.

**楼市调控不宜"一刀切"**

依靠建筑业起家的严介和并提到,旗下也有公司投资房地产.在被问及如何看待中国楼市的调控时,他坦言刚从西北地区回来,对楼市"一刀切"的政策并不认同.

"我刚从甘肃宁夏回来,这些发展中地区有丰富的资源,房地产市场发展比较晚,房价定位在5,000元人民币左右比较合理,但现在限购限价等调控举措,使得这些房地产业刚步入发展阶段的地区经济受到很大影响."

严介和比喻称,楼市调控是抑制一二线城市的房地产泡沫,原本是好事,但现在好似一把剑,当发达地区房价已经涨幅惊人时,出台的调控政策砍在东南沿海发达地区的尾,却砍中发展中地区的"头".

在持续严厉调控政策下,目前中国楼市房价过快上涨的势头已得到遏制,并出现下行迹象.国家统计局公布,3月70个大中城市新建商品住宅销价同比下降的城市增至38个,为自2011年9月个别城市再次出现价格同比下降以来,下降城市个数最多的月份.[ID:nSB1495330]

中国住房和城乡建设部副部长齐骥曾表示,尽管当前一线城市房价开始松动,但部分城市房价依然处于高位,同时一些未实施住房限购措施的二、三线城市购买需求仍然比较旺盛.[ID:nSB1497650](完)