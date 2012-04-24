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亚洲 | 2012年 4月 24日 星期二 13:58 BJT

〔澳新汇市〕澳元全线下滑,受澳洲通胀数据疲软打压

路透惠灵顿/悉尼4月24日电---澳元周二全线下滑,公债收益率(殖利率)触及60年低位,因澳洲通胀数据意外疲软,为大幅降息扫平道路.

澳元兑美元AUD=D4下跌0.6%至1.0259,此前政府数据显示,基础通胀降至10年最低水平[ID:nSB1506494].

亚洲股市疲软,尤其是中国沪综指.SSEC下跌1.4%,加剧澳元肩头的压力,澳元/美元挫跌至4月11日以来最低水平1.0247美元.

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