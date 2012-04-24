〔路透基点〕四川其亚铝业集团寻求50亿元人民币贷款--RLPC

路透香港4月24日电---汤森路透旗下基点引述银行业消息人士报导,四川其亚铝业集团有限公司寻求50亿元人民币贷款,用于在贵州和新疆的两个生产项目.

一名消息人士称,贷款将分为10亿元人民币和40亿元人民币两笔,分别通过全资子公司贵州其亚铝业有限公司和新疆其亚铝电有限公司筹措,两笔贷款的期限都是3-5年.

上海浦发银行成都分行受托主办这两笔贷款.该行取得内部风险评估后,将启动这项贷款交易.

传闻两笔贷款的利率均为中国人民银行利率的120%.

四川其亚铝业集团,以及两家子公司的股票、土地和设备可能为贷款提供担保.

10亿元人民币的贷款至少一个月后启动,40亿元人民币贷款的启动时间会更晚.

四川其亚铝业集团是一家民营企业,位于四川省峨眉山市.(完)